SGK'dan Önemli IBAN Uyarısı: Bu Detayı Bilmeyen Yandı
SGK'dan milyonları ilgilendirecek önemli bir IBAN uyarısı geldi. Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, vatandaşlara yönelik IBAN numarası içeren SMS'lere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
Abidin Göksoy, bazı kişilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları gerekçesiyle vatandaşlara IBAN numarası vererek ödeme talep ettiklerini ve aksi halde icra yoluna başvuracaklarını belirterek dolandırıcılık girişiminde bulunduklarını ifade etti.
Göksoy, sosyal güvenlik kurumunun SMS ile IBAN üzerinden borç ödeme uygulaması bulunmadığını vurguladı. GSS borcu olan vatandaşların, borçlarını anlaşmalı bankalardan, bankamatiklerden, internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden yapmaları gerektiğini söyledi.
IBAN numarası veya hesap numarası verilen dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Göksoy, aksi halde vatandaşların dolandırıcılığa maruz kalabileceklerini belirtti.
Vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Göksoy, sosyal güvenlik kurumunun yalnızca resmi ve güvenli kanallar aracılığıyla iletişim kurduğunu vurguladı.