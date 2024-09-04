SGK'dan Önemli IBAN Uyarısı: Bu Detayı Bilmeyen Yandı

Göksoy, sosyal güvenlik kurumunun SMS ile IBAN üzerinden borç ödeme uygulaması bulunmadığını vurguladı. GSS borcu olan vatandaşların, borçlarını anlaşmalı bankalardan, bankamatiklerden, internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden yapmaları gerektiğini söyledi.