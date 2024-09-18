SGK'dan Kritik Uyarı: Milyonlarca Kişi Tehlikede Olabilir
Son dönemde dolandırıcılar, insanları kandırmak için farklı yöntemler denemeye devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Telefon ve mesajla yapılan dolandırıcılıklardan sonra şimdi de e-posta üzerinden sahte bildirimlerle insanları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle "Çift Ödeme İadesi" başlıklı sahte e-postalarla ilgili uyarıda bulundu.
SGK, bu tür e-postaların dolandırıcılık amaçlı olduğunu ve kesinlikle IBAN ya da kişisel bilgi talep etmediğini belirtti.
SGK'DAN KRİTİK UYARI
SGK, vatandaşların bu tarz e-postalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, resmi işlemlerin sadece güvenilir ve resmi platformlar üzerinden gerçekleştirileceğini hatırlattı. Son zamanlarda artan dolandırıcılık girişimleri, sahte telefon aramaları, mesajlar ve sahte web siteleri üzerinden insanları hedef alıyor. SGK, bu konuda farkındalık yaratmak ve dolandırıcılık tuzaklarına düşmemek için vatandaşlara dikkatli olmalarını öneriyor.
Dolandırıcılar tarafından kullanılan bu yöntemler, kişisel bilgileri ele geçirmek ve insanları mağdur etmek amacı taşıyor. Bu nedenle, e-posta ya da telefon yoluyla gelen şüpheli talepler karşısında dikkatli olunmalı ve bilgilerinizi asla paylaşmamalısınız.
SGK'nın yaptığı basın duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:
"Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Bu tür sahte e-postalar dolandırıcılık amacı taşır ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmek üzere tasarlanmıştır.
Kurumumuzun “Çift Ödeme İadesi” konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir.
Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler"