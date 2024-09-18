SGK'dan Kritik Uyarı: Milyonlarca Kişi Tehlikede Olabilir

SGK'DAN KRİTİK UYARI

SGK, vatandaşların bu tarz e-postalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, resmi işlemlerin sadece güvenilir ve resmi platformlar üzerinden gerçekleştirileceğini hatırlattı. Son zamanlarda artan dolandırıcılık girişimleri, sahte telefon aramaları, mesajlar ve sahte web siteleri üzerinden insanları hedef alıyor. SGK, bu konuda farkındalık yaratmak ve dolandırıcılık tuzaklarına düşmemek için vatandaşlara dikkatli olmalarını öneriyor.

Dolandırıcılar tarafından kullanılan bu yöntemler, kişisel bilgileri ele geçirmek ve insanları mağdur etmek amacı taşıyor. Bu nedenle, e-posta ya da telefon yoluyla gelen şüpheli talepler karşısında dikkatli olunmalı ve bilgilerinizi asla paylaşmamalısınız.