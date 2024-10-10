SGK Resmen Duyurdu! Herkese Ücretsiz Hizmet Verilecek, Tek Bir Şartı Var

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için tek bir şartın olduğunu aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
SGK Resmen Duyurdu! Herkese Ücretsiz Hizmet Verilecek, Tek Bir Şartı Var - Resim: 1

1960'larda Türkiye'nin çeşitli illerinden yurttaşlar, büyük umutlarla başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine göç etti. Çalışmaya başlayan bu işçiler, zamanla ailelerini de yanlarına alarak hayatlarını yurtdışında kurdu.

Almanya'ya ilk kuşak olarak giden ve emekli olan Türk vatandaşları, tatillerini uzun süreli olarak Türkiye'de geçirmeyi tercih ediyor ancak bu durum zaman zaman bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Hakan Kara'dan Acı Faiz İtirafı Hakan Kara'dan Acı Faiz İtirafı
Emekli Maaş Promosyonunda Yeni Rakamı Duyurdu! ING’den Nakit Promosyon Hamlesi: Tüm Emeklileri 20 Bin TL Promosyonda Yeni Rakam! O Banka 20 Bin TL Verecek
Bu Araçlar Cebinizi Az Yakacak! İşte Türkiye’de Satılan Otomatik Vitesli En Ucuz 10 Araç Bu Araçlar Cebinizi Az Yakacak! İşte Türkiye’de Satılan Otomatik Vitesli En Ucuz 10 Araç
Ev Sahipleri Sakın Artık O Parayı Boşuna Ödemeyin: Karar Verildi Ev Sahipleri Sakın Artık O Parayı Boşuna Ödemeyin: Karar Verildi
TOKİ'den 100 Bin Konut Kampanyası! Dikkat Son 1 Gün Kaldı TOKİ'den 100 Bin Konut Kampanyası! Dikkat Son 1 Gün Kaldı
Döviz Piyasasında Deprem! Bir Anda Düştü Döviz Piyasasında Deprem! Bir Anda Düştü
Türkiye'nin Ünlü Bankası İsmini Değiştiriyor: Müşteriler Şokta Türkiye'nin Ünlü Bankası İsmini Değiştiriyor: Müşteriler Şokta
Altın ve Dolar Yatırımı Yapanlara Hayati Uyarı: Rekor Olacak Altın ve Dolar Yatırımı Yapanlara Hayati Uyarı: Rekor Olacak
Ülkenin En Büyük Üreticisi İflas Etti! En Beklenmedik Zamanda Duyurdu Ülkenin En Büyük Üreticisi İflas Etti! En Beklenmedik Zamanda Duyurdu
Aydın Doğan Daha Fazla Dayanamadı! Apar Topar Elinden Çıkardı Aydın Doğan Daha Fazla Dayanamadı! Apar Topar Elinden Çıkardı
Kredi Kartı Sahipleri Yandı: Son 23 Gün, Limitlerde Büyük Kesinti Olacak Kredi Kartı Sahipleri Yandı: Son 23 Gün, Limitlerde Büyük Kesinti Olacak
Otomobil Devinden Korkutan Açıklama: 2 Milyona Yakın Aracını Apar Topar Geri Çağırdı Otomobil Devinden Korkutan Açıklama: 2 Milyona Yakın Aracını Apar Topar Geri Çağırdı