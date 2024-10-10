SGK Resmen Duyurdu! Herkese Ücretsiz Hizmet Verilecek, Tek Bir Şartı Var

1960'larda Türkiye'nin çeşitli illerinden yurttaşlar, büyük umutlarla başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine göç etti. Çalışmaya başlayan bu işçiler, zamanla ailelerini de yanlarına alarak hayatlarını yurtdışında kurdu.

Almanya'ya ilk kuşak olarak giden ve emekli olan Türk vatandaşları, tatillerini uzun süreli olarak Türkiye'de geçirmeyi tercih ediyor ancak bu durum zaman zaman bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi