SGK, Kredi Kartı Limitlerini Bu Şarta Göre Düzenleyecek: Bankalara Talimat Verildi Yeni Dönem Başlıyor

KREDİ KARTI BORÇLARINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2024 yılının ilk dört ayında kredi kartı borçlarından dolayı yasal takibe alınan kişi sayısında yüzde 42,5’lik bir artış kaydedildi. Bu süreçte yasal takibe alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçluları 602 bin 107 kişiye ulaştı. Bu artış, kredi kartı borçlarındaki yükselişin ciddi bir sorun haline geldiğini gösteriyor.