SGK, Kredi Kartı Limitlerini Bu Şarta Göre Düzenleyecek: Bankalara Talimat Verildi Yeni Dönem Başlıyor
Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor. SGK harekete geçti. Limitler bu şarta göre belirlenecek. Bankalara tek tek talimat verildi. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, SGK sisteminin bankalara açılarak kredi kartı limitlerinin daha gerçekçi bir şekilde belirlenmesi yönünde önemli bir adım atıldığını duyurdu.
İsa Karakaş, "SGK sistemini bankalarla paylaşarak kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde daha fazla veri kullanılacak. Bu sayede, kredi kartı limitleri SGK'da kayıtlı olan gerçek gelire göre ayarlanacak" açıklamasında bulundu.
EMEKLİ MAAŞLARINA GÖRE LİMİT BELİRLENECEK
YouTube yayınında düzenlemeyle ilgili detayları paylaşan Karakaş, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında işçi ve memur maaşlarının da bankalarla paylaşılabileceğini vurguladı. Bu sistem, özellikle emekli maaşları üzerinden kredi kartı limitlerinin daha doğru ve sürdürülebilir şekilde belirlenmesine olanak sağlayacak. Ancak, işverenlerin çalışanlarının maaşlarını SGK’ya eksiksiz bildirmemesi durumunda uygulamada sorunlar yaşanabileceği belirtildi.
KREDİ KARTI BORÇLARINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2024 yılının ilk dört ayında kredi kartı borçlarından dolayı yasal takibe alınan kişi sayısında yüzde 42,5’lik bir artış kaydedildi. Bu süreçte yasal takibe alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçluları 602 bin 107 kişiye ulaştı. Bu artış, kredi kartı borçlarındaki yükselişin ciddi bir sorun haline geldiğini gösteriyor.
YENİ DÜZENLEMEYLE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?
SGK’nın bankalarla veri paylaşımı, kredi kartı limitlerinin gerçek gelirler doğrultusunda belirlenerek enflasyon ve artan kredi kartı borçlarıyla mücadele amacı taşıyor. Ancak, emekliler ve diğer bireylerin bu düzenlemeden nasıl etkileneceği henüz netlik kazanmadı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih de açıklanmış değil.