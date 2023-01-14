SGK, erken emekli olacak meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz

EYT tasarısının ardından Türkiye'de en fazla konuşulan meselelerden biri de emeklilik yaşı haline geldi. Bazı insanlar 65 yaşında emekli olmayı normal karşılarken, bazı vatandaşlar da bu yaşın çok geç olduğunu belirtiyor. Peki 65 yaşında emeklilik bütün meslekleri kapsıyor mu? SGK'nın bu soruya verdiği cevap "hayır" oldu.