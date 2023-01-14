SGK, erken emekli olacak meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz
Milyonlarca vatandaş ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklama ile erken emekli olacak meslekleri duyurdu
EYT tasarısının ardından Türkiye'de en fazla konuşulan meselelerden biri de emeklilik yaşı haline geldi. Bazı insanlar 65 yaşında emekli olmayı normal karşılarken, bazı vatandaşlar da bu yaşın çok geç olduğunu belirtiyor. Peki 65 yaşında emeklilik bütün meslekleri kapsıyor mu? SGK'nın bu soruya verdiği cevap "hayır" oldu.
SGK tarafından belirlenen birçok meslek kolunda çalışan vatandaşlar çok daha erken yaşlarda emekliliğe kavuşabilecek.
ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER HANGİLERİ?
Yayınlanan listeye göre bu meslek mensuplarının primleri belirli bir oran ile çarpılmakta. Çarpılacak oran ise meslekten mesleğe değişiklik gösteriyor. Örneğin en yüksek çarpan oranına sahip meslek madencilik olurken, çalışma koşulları daha iyi olan mesleklerde bu oran giderek düşürülüyor.
SGK, 30 tane meslek kolunu açıkladı. Siz de e-Devlet'ten bulunduğunuz meslek kolunu kontrol ederek erken emekli olup olmayacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte erken emeklilik şansına sahip olan 30 meslek: