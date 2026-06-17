Sezgin Tanrıkulu'ndan Bahçeli'ye Ziyaret

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Tanrıkulu, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Tanrıkulu, Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettiklerini belirtti.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN TEŞEKKÜR

Tanrıkulu ayrıca, "Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum" dedi.

Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim.



Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum.@dbdevletbahceli pic.twitter.com/ss41PTZt8l — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) June 17, 2026

Kaynak: Haber Merkezi