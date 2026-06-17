Sezgin Tanrıkulu'ndan Bahçeli'ye Ziyaret

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Tanrıkulu, Bahçeli'yle 'memleket meseleleri' üzerine konuştuklarını söyledi.

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Sezgin Tanrıkulu'ndan Bahçeli'ye Ziyaret
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Tanrıkulu, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Tanrıkulu, Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettiklerini belirtti.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN TEŞEKKÜR

Tanrıkulu ayrıca, "Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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CHP Sezgin Tanrıkulu Devlet Bahçeli
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