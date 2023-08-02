Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki gerçek ne? İtirafçı mı oldu, kefaret mi ödedi?

Kara para aklamakla suçlamasıyla iki yıl önce Avusturya'da yakalanan ve ABD'ye iade edilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın tahliye edildiği iddia edilmiş; ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemişti.

'FBI GÖZETİMİNDEKİ EVDE' İDDİASI

VOA Türkçe, davanın görüldüğü Salt Lake City, savcılığına, mahkeme katipliğine ve Korkmaz’ın Türk avukatı Nafiz Çekirge’ye ulaşmaya çalıştı. Ancak iddialarla ilgili muhataplarından sorularına yanıt alamadı.

Davayı yakından takip eden, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişinin iddiasına göre Korkmaz, 25 Temmuz tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere kaldığı cezaevinden tahliye edildi. FBI’ın gözetiminde bilinmeyen bir yerdeki evde tutuluyor.

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

VOA Türkçe'de yer alan haberde hukukçulara göre, 225 yıl hapis istemiyle yargılanan Korkmaz, Rıza Sarraf gibi savcılıkla uzlaşarak itirafçı oldu. Hukukçulara göre diğer bir senaryoda, daha önce kaçma riski olduğu için kefalet talebi kabul edilmeyen Korkmaz’ın kefalet talebi bu kez kabul edildi.