Seyyar Satıcı ile Zabıta Arasında Gerginlik! Pala ile Saldırdı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki bir okulun önünde at arabasında meyve sebze satış yapan seyyar satıcıya zabıta ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcının terazisine el koyan zabıta ekipleri işlem yapmak istedi. Bu sırada terazisine el konulmasına öfkelenen seyyar satıcı, 'pala' olarak tabir edilen büyük bıçakla zabıta ekiplerine saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta memuru ise önce kaçarak uzaklaştı ardından geri dönüş teraziyi seyyar satıcıya fırlattı.

Çevredeki vatandaşlar da zabıta ekiplerine tepki gösterirken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, seyyar satıcının elindeki bıçağı alarak sakinleştirdi.

OLAY ANI CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, seyyar satıcının zabıtalara saldırdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, terazisine el konulan seyyar satıcının zabıta ekiplerine sallama ile saldırdığı anlar ile zabıta memurunun teraziyi seyyar satıcıya fırlattı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA