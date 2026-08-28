'Şeytantepe' Soruşturmasında Kritik Adım: MASAK'a 31 Kişilik Liste Sunuldu

Narin Güran cinayeti yargılamasını hedef aldığı öne sürülen 'Şeytantepe' belgeseline ilişkin soruşturmada 31 şüphelinin mali hareketleri mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon ve itibarsızlaştırma iddialarının finansal bir bağlantısının bulunup bulunmadığının tespiti için şüphelilerin hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.

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'Şeytantepe' Soruşturmasında Kritik Adım: MASAK'a 31 Kişilik Liste Sunuldu
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Şeytantepe belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK’a yazı yazdı. Narin Güran yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Soruşturmanın şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturma kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.

BELGESEL HAKKINDA

'Şeytantepe' belgeseli, 140journos adlı hesap tarafından Youtube'dan yayınlanmıştı. Belgeselde Narin'in babası Arif Güran ve bazı akrabalarının yanı sıra gazeteciler (İsmail Saymaz, Onur Erkan) adli bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi ve davadaki sanık avukatlarının (Mustafa Demir, Yılmaz Demiroğlu, Onur Akdağ) değerlendirmelerine yer verilmişti.

Belgeselde genel hatlarıyla kolluk kuvvetlerinin ve medyanın Güran ailesini suçlu göstermek amacıyla hareket ettiği iddia edilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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