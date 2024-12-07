Şeytanın Aklına Gelmeyecek Oyun: Milyonlarca Euroluk Vurgunda AKP'li Başkan da Kandırılmış

İstanbul’da bir çetenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarken, çetenin AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in de ‘kandırıldığı’ bildirildi.

Birgün’de yer alan habere göre, Ayhan Yetim isimli çete lideri, kendisini Katarlı Ammar Behzat Ekber olarak tanıtıp, ailesinden çok büyük bir miras kaldığını, banka hesabında 1 milyar 650 milyon doları olan zengin bir ailenin ferdi olduğunu iddia etti. Ailesinden kalan mirası alabilmesi için yüklü miktarda veraset intikal vergisi ve harcın ödenmesi gerektiğini, bu harcı kendisinin ödeyecek gücünün olmadığını söyledi. Konuyu bakanlık yetkilileri ile görüşüp anlaştığını öne süren Yetim, bu bu anlaşmaya göre Türkiye’ye yabancı yatırım getirirse bu vergi ve harçlardan muaf tutulacağını söyledi ve b durumun sonucunda, miras parasının belirli bir yüzdesini mağdurlara kullandırmayı vadetti.

Yetim, bu yalanlarla birçok yabancı insanını kandırırken, banka hesabında 1,6 milyar dolar olduğuna dair sahte banka hesapları bile hazırladı. Mağdurlar, Yetim isimi kişinin paravan şirketlerine yatırım yapmak amacıyla toplam 24 milyon 716 bin Euro yatırdı.

SAHTE POLİS OYUNU

Yabancı iş insanlarını sahte projelerini tanıtmak için uçakla Türkiye’ye getiren yetim, yüm yol ve yemek masraflarını da karşıladı. Mağdurları milyarder olduğuna inandıran Yetim, mağdurlardan kurtulmanın yolunu ise, sahte polis operasyonuyla buldu.

2021 yılında polisin vergi incelemesi yaptığını ve banka hesaplarına el konulduğu dedikodusunu ortaya atan Yetim, Zorlu Center’da kullandığı ofise sahte polis operasyonu düzenlettirdi. Sahte polisler, ofiste bulunan mağdurlara Yetim’in tutuklandığını ve hapse atılacağı yalanını söyledi.

AKP’Lİ BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ

Vurgunu yeni yöntemlerle sürdüren Yetim’in çetesinde bulunan bazı isimler Ordu’ya gidip AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’le görüştü.

Ordu’ya götürülen yeni mağdurlara, ‘‘Ordu ilinde rüzgar enerjisi tesisleri kurulacağı ve kendisinin bu tesislere yatırım yapacağı” düzmece projesi anlatıldı. Çete üyelerinin AKP’li Güler’i bile kandırdığı belirtildi. Belediye ile çete üyeleri enerji projesi kapsamında dolar bazında anlaşırken, bir hatıra fotoğrafı dahil çektirildi.

Belediye daha sonra anlaşmanın TL olarak devam etmesini istedi ve anlaşma askıya alındı.

YETİM’E 125 YIL HAPİS

Mağdurların şikayetçi olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, hazırlanan iddianamede Yetim’in de aralarında bulunduğu 18 kişiye , ‘‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından dava açıldı.

24 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 18 kişi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Çetenin kilit ismi Ayhan Yetim’e 125 yıl hapis cezası verildi. Garanti Bankası Akatlar Şubesi’nin müdürü ile dört banka çalışanı ise beraat etti.