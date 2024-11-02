Şeytanın Aklına Gelmeyecek Dolandırıcılık: Elektronik Ürünlerin İçlerini Böyle Boşaltmışlar

e-Ticaret satıcılarına sunulan ‘iade hakkı’ bu defa dolandırıcılar tarafından suistimal edildi. Dolandırıcıların cep telefonu, bilgisayar ve fotoğraf makinelerinin de aralarında olduğu elektronik ürünlerin değerli parçalarını alarak ürünü geri gönderdiği ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, cep telefonu, bilgisayar ve fotoğraf makinesi gibi değerli elektronik ürünler, e-Ticaret satıcılarından satın alınıp, değerli parçaları çıkarılarak ‘iade’ ediliyor. Piyasa değeri 200 bin lirayı bulan bilgisayarlar, cep telefonları dolandırıcıların hedefi oluyor.

Değerli parçaları dolandırıcılar tarafından alınan elektronik ürünler, ‘iade’ hakkı kullanılarak geri gönderiliyor. Bu yolla dolandırılan kişilerin sayısı ise vurgunun çok büyük olduğunu ortaya konuldu. Söz konusu e-ticaret sitelerinde sahte bilgilerle hesap açılıp kolayca sipariş verilebilmesi ise bu durumu biraz daha kolaylaştırıyor.

İÇİNİ BOŞALTIP GÖNDERİYORLAR

İstanbul’da yaşanan olayda, mağdur olan satıcı iPhone 15 Pro Max ürününü ilana çıkardı. Aynı gün ürünü almak istediğini söyleyen dolandırıcı, ‘güvenilir ödeme sistemi’ aracılığıyla sisteme ödemesini yaptı. Ürünü teslim alan dolandırıcı, bir bahane ile iade hakkını kullandı ve güvenilir ödeme sistemindeki havuzdan parasını geri aldı. Ancak ürün satıcıya içi boşaltılmış halde gönderildi. Mağdur satıcı açıklamasında, “Telefonu açtığımda bir aksilik olduğunu fark ettim. Konuşma sırasında sesim kısık gidiyordu, kamera ile netlik kazanmıyordu. Telefoncuya götürüp baktırdığımda içindeki bazı değerli parçaların değiştirildiğini öğrendim. Dava açtım ancak henüz bir sonuç çıkmadı. Değiştirilen parçaların fiyatı 8 bin TL civarında” ifadelerini kullandı.

Bir başka satıcı ise, Apple Macbook’unu satışa çıkardı ancak iade edilen üründe anakart ve işlemcinin değiştirildiğini fark etti. Zararı ise 60 bin TL oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi