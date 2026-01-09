Şeyma Subaşı'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu

Şeyma Subaşı’nın “uyuşturucu” testinde kokain çıktı. Subaşı “uyuşturucu” madde kullandığını kabul etmişti.

İstanbul'da ünlü isimleri hedef alan büyük uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme yaşandı.

Ünlülere yönelik operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, 30 Aralık 2025'te ABD'den dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Subaşı, kan ve saç örneklerini Adli Tıp Kurumu'na vermişti.

Bugün (9 Ocak 2026) açıklanan Adli Tıp Kurumu sonuçlarına göre, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Testlerde kokain ve kokain metabolitleri (benzoilekgonin, metilekgonin) ile birlikte ketamin maddesi de tespit edildi.

Şeyma Subaşı, daha önce soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

