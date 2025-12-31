Şeyma Subaşı Adli Kontrol Şartıyla Serbest

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra adliyedeki işlemlerin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz akşam Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL KARARI

Jandarmada ki işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeye getirilen Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ

Diğer yandan Subaşı’nın dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdiği öğrenildi.

