Seyir Halindeyken Bir Anda Alev Aldı, Dakikalar İçinde Kül Oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saat 19:00 sıralarında; Anıl K. idaresindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangın, sürücünün aracını durdurmasının ardından kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü Anıl K. çıkan yangında yara almazken, otomobilin tamamı kullanılamaz hale geldi.
Trafik polisleri araçların güvenli bir şekilde ilerlemesi sağlanırken, yangın kontrol altına alındıktan sonra trafik normale döndü.
Kaynak: İHA