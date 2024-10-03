Seyir Halindeydi! Alev Alev Yandı

Edirne'de seyir halindeki araç aniden alev aldı. Alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Seyir Halindeydi! Alev Alev Yandı

Yangın, Avrupa Otoyolu Kapıkule yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Mehmet Emin Keskindir yönetimindeki otomobil, Keşan'a seyir halindeyken Avrupa Otoyolu'nda aniden alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki yakını son anda araçtan dışarı çıkarak canlarını kurtarabildi.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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