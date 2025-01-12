Seyir Halindeki Traktörden Düşen Genç Yaşamını Yitirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde abisinin sürdüğü traktörden düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Seyir Halindeki Traktörden Düşen Genç Yaşamını Yitirdi

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Akpınar Köyü yakınlarında Deniz Akça idaresindeki 45 AAT 013 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa Akça’nın üzerinde bulunduğu metal parça kırıldı.

Seyir Halindeki Traktörden Düşen Genç Yaşamını Yitirdi - Resim : 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Parçanın kırılmasıyla beraber Mustafa Akça, ağabeyinin kullandığı traktörden karayoluna düştü. Durum sağlık ekiplerine ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık personelleri tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Akça’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Seyir Halindeki Traktörden Düşen Genç Yaşamını Yitirdi - Resim : 2

Mustafa Akça’nın cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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