Seyir Halindeki Otomobilde Bıçaklı Kavga! 1 Ölü
Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan R.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Erzincan'da R.K. idaresindeki 24 ABG 573 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkisinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.
Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan R.K, kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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