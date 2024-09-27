Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Düzce'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Düzce'de Atatürk Bulvarı'nda otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobilden inerek itfaiye ekiplerini aradı.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü. Olay sebebiyle kontrollü verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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