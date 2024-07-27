Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı

Sungurlu'da seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Alev topuna dönen kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde alev alan kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesi Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinde seyir halinde olan Talip Ç. yönetimindeki 06 ENB 236 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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