Seyir Halindeki Aracın Motoru Alev Aldı

Niğde-Yeşilburç yolunda seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan araçta yangın çıktı. Sürücünün zamanında müdahalesi ve itfaiyenin hızlı çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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Seyir Halindeki Aracın Motoru Alev Aldı

Niğde’de seyir halindeki araçta yangın çıktı.

Olay saat 22.30 sıralarında Niğde-Yeşilburç yolu üzerinde meydana geldi. 51 ADC 939 plakalı aracıyla seyir halinde iken motor kısmından dumanların geldiğini fark eden sürücü aracını güvenli bir şekilde durduktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmından yanmaya başlayan araca müdahale eden Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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