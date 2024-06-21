Seyhan Belediyesi, 4 bin 734 adet ücretsiz kurban kesimi yaptı

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 4 bin 734 adet kurbanın kesimini ücretsiz gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi'nin dini vecibelere uygun, hijyenik koşullarda, uzman kasaplar tarafından veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin gözetiminde verdiği ücretsiz kurban kesim hizmetinde, temizlik ekipleri ile güvenlik ve zabıta ekipleri de görev yaptı.

8 ayrı alanda kurban satışı, 9 ayrı noktada ise kesim hizmeti gerçekleştirerek bir kurban bayramını daha geride bırakmanın huzuru içerisinde olduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Vatandaşlarımızın bayramı huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi adına tüm birimlerimiz ile titiz bir çalışma uyguladık. Başta belediye personelimiz olmak üzere emek herkese teşekkür ediyorum. Seyhan'ı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için titizlik ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.