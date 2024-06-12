Seyhan Belediye Başkanı Tekin’den çocuklara davet: Yaz spor okullarında buluşalım

Adana'nın Seyhan ilçesinin CHP'li belediye başkanı Oya Tekin çocukları spora çağırdı. Seyhan Belediyesi’nin yaz spor okullarına kayıtların başladığını hatırlatan Başkan Tekin, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz spor okullarımızda buluşmaya davet ediyorum” dedi.

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Seyhan Belediye Başkanı Tekin’den çocuklara davet: Yaz spor okullarında buluşalım

Seyhan Belediyesi’nin yaz spor okullarına kayıtlar başladı. Bu yıl 10 tesiste ve 14 farklı branşta, 7-14 yaş aralığında binlerce çocuğa ücretsiz eğitim verilecek.

Yaz spor okullarındaki amacın, çocuklara spor bilincini aşılamak, yaz döneminde vakitlerini daha verimli geçirebilmelerini sağlamak ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önüne geçmek olduğunu belirten Başkan Oya Tekin, şunları söyledi:

“Bu nedenle, spor bizim için çok önemli bir hizmet ağı. Bu yaz, binlerce çocuğumuzun güvenli ortamlarda, deneyimli antrenörler eşliğinde spor eğitimi almalarını sağlayacağız. Ailelerimize de, bu konuda önemli görev düşüyor. Çocuklarını spor yapmaya teşvik etmelerini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz spor okullarımızda buluşmaya davet ediyorum.”

Seyhan Belediye Başkanı Tekin’den çocuklara davet: Yaz spor okullarında buluşalım - Resim : 1

Tekin, yaz spor okulları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin Spor İşleri Müdürlüğü’nün 0 539 776 33 27 numaralı telefonuyla iletişime geçebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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