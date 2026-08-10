Seydikemer'deki Yangında Zarar Gören Çiftçilere Destek
Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınlarında hayvanlarını kaybeden çiftçilere 114 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Yangından zarar gören vatandaşlara kira desteği de sağlanacak
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Seydikemer'deki yangında yaklaşık 70 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan ölmüştü. Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, hayvanlarını kaybeden çiftçilerin geçim kaynaklarını yeniden oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla 114 küçükbaş hayvanın dağıtıldığını söyledi.
AFAD'DAN KİRA YARDIMI
Dilekli, yangından zarar gören vatandaşlara acil yardım ödemelerinin başladığını, evi hasar görenlere konteyner desteği sağlandığını ve kira yardımlarının AFAD tarafından karşılanacağını ifade etti.
Kaynak: AA
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