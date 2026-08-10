Seydikemer'deki Yangında Zarar Gören Çiftçilere Destek

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Seydikemer'deki yangında yaklaşık 70 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan ölmüştü. Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, hayvanlarını kaybeden çiftçilerin geçim kaynaklarını yeniden oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla 114 küçükbaş hayvanın dağıtıldığını söyledi.

AFAD'DAN KİRA YARDIMI

Dilekli, yangından zarar gören vatandaşlara acil yardım ödemelerinin başladığını, evi hasar görenlere konteyner desteği sağlandığını ve kira yardımlarının AFAD tarafından karşılanacağını ifade etti.

Kaynak: AA