Seydikemer’de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sadi Ekiz yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu traktörün altında kalan Ekiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ekiz’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA