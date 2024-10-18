Seydikemer’de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Seydikemer’in Eşen Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, traktör sürücüsü Sadi Ekiz (58) hayatını kaybetti.

Seydikemer’de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sadi Ekiz yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu traktörün altında kalan Ekiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ekiz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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