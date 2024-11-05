Şeyda Yılmaz'ı Şehit Etmişti! Polis Katili Yunus Emre Geçti Hakkında Yeni Dava

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Son Güncelleme:
Şeyda Yılmaz'ı Şehit Etmişti! Polis Katili Yunus Emre Geçti Hakkında Yeni Dava

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Yunus Emre Geçti hakkında yeni bir dava daha açıldı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, geçen temmuz ayında Üsküdar Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler bu kapsamda Yunus Emre Geçti’ye üst araması yaptı.

Şeyda Yılmaz'ı Şehit Etmişti! Polis Katili Yunus Emre Geçti Hakkında Yeni Dava - Resim : 1

BİR DAVA DAHA

Aramada, Geçti'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliye uyuşturucu maddeyi nereden aldığı sorulduğunda, civarda beyaz bir araç kullanan Mert isimli kişiyi tarif etti. Ekipler, çevrede çalışmalarını genişletti. Tarif edilen araç bulunup durdurulduğunda yolcu koltuğunun paspası üzerinde 22 adet narkotik madde bulundu. Araç sahibi hakkında da "uyuşturucu ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Şeyda Yılmaz'ı Şehit Etmişti! Polis Katili Yunus Emre Geçti Hakkında Yeni Dava - Resim : 2

Savcılık, Yunus Emre Geçti’nin olay tarihinde şüphe üzerine durdurulup üst aramasının yapıldığını ve uyuşturucu madde ile yakalandığını belirtti. Ele geçen maddede inceleme yapılıp raporunun alındığını da kaydeden savcılık, maddenin uyuşturucu niteliğinin bulunduğunu aktardı.

Şüphelinin suçunu kabul ettiğini ve geçen şubat ayında da aynı suçtan hakkında dava açıldığını belirten savcılık yeniden yakalanmasının ardından bir dava daha açtı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Şehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Memleketinde MevlitŞehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Memleketinde MevlitYurttan Haberler

İstanbul'un Ortasında Polise Silah Çekti: Kesinleşmiş 4 Cezası Var!İstanbul'un Ortasında Polise Silah Çekti: Kesinleşmiş 4 Cezası Var!Güncel

Son Güncelleme:
Başından Vuruldu, Ölü Taklidi Yaparak Kurtuldu Başından Vuruldu, Ölü Taklidi Yaparak Kurtuldu
Cep Telefonların Batarya Ömrünü Uzatmanın 11 Basit Yolu Cep Telefonların Batarya Ömrünü Uzatmanın 11 Basit Yolu
Kayıp İş İnsanı Ölü Bulundu: Ortağından İtiraf Geldi Kayıp İş İnsanı Ölü Bulundu: Ortağından İtiraf Geldi
Spor Yapmadan 8 Ayda Nasıl 33 Kilo Verdiğini Açıkladı: Meğer Sadece Bunu Yapmış Spor Yapmadan 8 Ayda Nasıl 33 Kilo Verdiğini Açıkladı: Meğer Sadece Bunu Yapmış