Seyahat Edecekler Dikkat: O Seferlerin Hepsi İptal Edildi

Pegasus Havayolları, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının yoğunlaşması sebebiyle Beyrut'a planlanan yarınki seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan’a artan saldırıları, uçuş güvenliğinde ciddi sorunlara yol açtı. Bu durum, bazı uçakların Beyrut Havalimanı'na iniş yapamamasına ve alternatif havalimanlarına yönlendirilmesine neden oldu.