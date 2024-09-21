Seyahat Edecekler Dikkat: O Seferlerin Hepsi İptal Edildi

Yurt dışı seyahati edecekleri ilgilendiriyor. Pegasus, o seferlerin hepsini iptal ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Seyahat Edecekler Dikkat: O Seferlerin Hepsi İptal Edildi - Resim: 1

Pegasus Havayolları, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının yoğunlaşması sebebiyle Beyrut'a planlanan yarınki seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan’a artan saldırıları, uçuş güvenliğinde ciddi sorunlara yol açtı. Bu durum, bazı uçakların Beyrut Havalimanı'na iniş yapamamasına ve alternatif havalimanlarına yönlendirilmesine neden oldu.

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Seyahat Edecekler Dikkat: O Seferlerin Hepsi İptal Edildi - Resim: 2

YARINKİ UÇUŞLARIN HEPSİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan güvenlik riskleri doğrultusunda Pegasus Havayolları, yarın yapılması planlanan uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

Şirket, uzun süredir yalnızca gündüz seferleri düzenlediği Beyrut hattındaki uçuşlarını bu nedenle askıya aldı.

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