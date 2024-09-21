Seyahat Edecekler Dikkat: O Seferlerin Hepsi İptal Edildi
Yurt dışı seyahati edecekleri ilgilendiriyor. Pegasus, o seferlerin hepsini iptal ettiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Pegasus Havayolları, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının yoğunlaşması sebebiyle Beyrut'a planlanan yarınki seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İsrail'in Lübnan’a artan saldırıları, uçuş güvenliğinde ciddi sorunlara yol açtı. Bu durum, bazı uçakların Beyrut Havalimanı'na iniş yapamamasına ve alternatif havalimanlarına yönlendirilmesine neden oldu.
YARINKİ UÇUŞLARIN HEPSİ İPTAL EDİLDİ
Yaşanan güvenlik riskleri doğrultusunda Pegasus Havayolları, yarın yapılması planlanan uçuşlarını iptal etme kararı aldı.
Şirket, uzun süredir yalnızca gündüz seferleri düzenlediği Beyrut hattındaki uçuşlarını bu nedenle askıya aldı.