Sevimliliğine Aldanmayın! Tavşanlar, Akdamar Adası'nın Kuyusunu Kazıyor

Tavşanların toplatılması ile ilgili daha önce hazırlanan projeye değinen Prof. Dr. Alp, "Tavşanlar hem adanın kuyusunu kazıyor hem de değerini düşürüyor. Bununla ilgili daha önce projeler hazırlandı ama sona gelinmedi ve tekrar başa dönüyoruz. Şu anda Akdamar Adası girdabın içinde ve yavaş yavaş batıyor. Kiliseye 2 şekilde büyük zarar veriyorlar. Birincisi hızlı bir şekilde üredikleri için yuva yapmaya çalışıyorlar. Yuva için galeriler açıyorlar. Açtıkları galerilerle kilisenin temellerini oymuş oluyorlar. İkincisi bitki örtüsünü tüketiyorlar. Orada Cumhuriyet öncesinden kalan bağlar vardı, hiç bağ kalmadı. Bu da bir tahribat yani artık o kültürü göremeyeceksiniz. Hem bitki örtüsüne hem de açtıkları galerilerle temellerine zarar veriyorlar. Akdamar Adası artık çok ciddi risk altında. Acilen bu tavşanları son tavşan kalmayıncaya kadar toplatmak gerekiyor" dedi.