Sevgilisinin Eski Aşklarını Gözaltına Aldırmıştı... 'Kıskanç' Başsavcı Hakkında İnceleme Başlatıldı

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı öne sürülmüştü. Cengiz hakkındaki iddialarla ilgili, "Açıklama yapmam doğru olmaz" demişti. İddiaların ardından Cengiz'in izne ayrıldığı öğrenilirken, hakkında inceleme izni verildi.

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Sevgilisinin Eski Aşklarını Gözaltına Aldırmıştı... 'Kıskanç' Başsavcı Hakkında İnceleme Başlatıldı

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre; soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Av. Ömer Uras Kayahan yazlığında gözaltına alındı. İfadesi alınan Av. Ömer Uras Kayahan’ın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Avukat Ömer Uras Kayahan 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Av. Ömer Uras Kayahan, dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

Sevgilisinin Eski Aşklarını Gözaltına Aldırmıştı... 'Kıskanç' Başsavcı Hakkında İnceleme Başlatıldı - Resim : 1

Avukat Emrah Özmekik’in ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Özmekik, isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı.

Hem yanında çalışan personelin hem de meslektaşı Ömer Uras Kayahan’a ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Özmekik, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.

Sevgilisinin Eski Aşklarını Gözaltına Aldırmıştı... 'Kıskanç' Başsavcı Hakkında İnceleme Başlatıldı - Resim : 2

"BU KONUDA AÇIKLAMA YAPAMAM"

Çaycuma Başsavcısı Y.C.'nin ise hakkındaki iddialarla ilgili, “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.

İZNE AYRILDI

İddiaların ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C'nin izne ayrıldığı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilen Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan başsavcı Yavuz Cengiz hakkında inceleme izni verdi.

Türkiye Bu Savcıyı Konuşuyor: Sevgilisinin Eski Aşklarını Tek Tek Gözaltına AldırdıTürkiye Bu Savcıyı Konuşuyor: Sevgilisinin Eski Aşklarını Tek Tek Gözaltına AldırdıGüncel

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