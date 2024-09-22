Sevgilinizden Hediye Alırken Bir Daha Düşünün! Her An İcralık Olabilirsiniz
Sevgilinizden gelen hediyeyi alırken bir kez daha düşünün, her an icralık durumuna düşebilirsiniz. Ankara'da M.S. isimli bir erkek, eski sevgilisi G.T.'den aldığı hediyelerin bedeli olan 140 bin lirayı icra yoluyla geri aldı. G.T., icra takibinin haksız olduğunu öne sürerek dava açtı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: DHA
E-ticaretle uğraşan 28 yaşındaki G.T. ile Kayseri'de yaşayan M.S. geçen yıl Aralık ayında internet üzerinden tanışarak bir ilişkiye başladı. İlişki süresince M.S., G.T.'ye yemek, içecek, cep telefonu, saat, epilasyon cihazı ve gözlük gibi hediyeler aldı. Ayrıca G.T.'nin banka hesabına para gönderdi.
Üç ay süren ilişkileri sona erdiğinde M.S., G.T.’ye Kayseri İcra Dairesi aracılığıyla toplamda 140 bin lira geri ödemesi için ödeme emri gönderdi. G.T., taşındığı için bu ödeme emrini zamanında almadı ve itiraz edemedi. Sonuç olarak, icra takibiyle birlikte parası avukatlık ücreti dahil M.S.'ye ödendi.
3 AY UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI
G.T., icra takibinin haksız olduğunu belirterek Kayseri Nöbetçi Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı, M.S.'nin ilişki boyunca G.T.'nin talebi olmadan hediyeler gönderdiğini ve borç olarak para vermediğini ifade etti. G.T. ayrıca, kendisini rahatsız eden M.S. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
M.S., G.T.'yi evlenme vaadiyle dolandırmakla suçlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde G.T.'nin sürekli aşık olduğunu iddia ederek güven tazelediğini belirtti. Ayrıca hakaret, tehdit ve iftira gibi iddialarda bulundu.
G.T., ilişkilerinin uzun mesafeli olduğunu ve M.S. ile yalnızca 2-3 kez buluştuklarını dile getirerek, M.S.'nin ona sürpriz hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin hiçbirinin talebi doğrultusunda olmadığını vurguladı. G.T., M.S.'nin kendisini takip ettiğini ve kiraladığı evde ona ait olduğunu ileri sürdüğünü söyledi. Uzaklaştırma kararı almasına rağmen M.S.'nin ihlallerde bulunduğunu ve psikolojik olarak yıprandığını belirtti.