Sevgilinizden Hediye Alırken Bir Daha Düşünün! Her An İcralık Olabilirsiniz

3 AY UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI

G.T., icra takibinin haksız olduğunu belirterek Kayseri Nöbetçi Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı, M.S.'nin ilişki boyunca G.T.'nin talebi olmadan hediyeler gönderdiğini ve borç olarak para vermediğini ifade etti. G.T. ayrıca, kendisini rahatsız eden M.S. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

M.S., G.T.'yi evlenme vaadiyle dolandırmakla suçlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde G.T.'nin sürekli aşık olduğunu iddia ederek güven tazelediğini belirtti. Ayrıca hakaret, tehdit ve iftira gibi iddialarda bulundu.