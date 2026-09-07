Servisler Yola Çıktı, Megakent Kilitlendi: İstanbul’da 'Uyum Haftası' Trafiği

İstanbul'da okul öncesi, ilkokul 1 ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için 'Okula Uyum Haftası' başladı. Okul servislerinin de yollara döküldüğü haftanın ilk iş gününde megakent trafiği alarm verdi; İBB verilerine göre yoğunluk bazı bölgelerde yüzde 75'e kadar tırmandı.

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Servisler Yola Çıktı, Megakent Kilitlendi: İstanbul’da 'Uyum Haftası' Trafiği
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Milyonlarca öğrenci ve veli için heyecanla beklenen okula uyum haftası, İstanbul’un kronikleşen trafik sorununu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden tetikledi. Haftanın ilk iş gününde mesai saatinin okul ziliyle birleşmesi ve binlerce okul servisinin aynı anda trafiğe çıkması nedeniyle D-100, TEM ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekti.

AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLER DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Basın Ekspres Caddesi, TEM Otoyolu ile bağlantı noktaları, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ile Barbaros Bulvarı’nda trafik ağır seyrediyor.

ANADOLU YAKASI'NDA DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda, Şile Yolu, Ümraniye Çakmak ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında sürücüler araçlarıyla trafikte ağır ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında yer yer yoğunluk görülüyor.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA YOĞUN MESAİ

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden bazı yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı. Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu ise yüzde 75 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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