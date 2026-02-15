Servis Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı, 9 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burhaniye Mahallesi'nde Ümral M. (64) idaresindeki servis minibüsü ile Hümeyra A. (24) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüsteki işçiler İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA