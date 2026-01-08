Sermaye Piyasasında Yanıltıcı Bilgiye Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarını etkilemeye yönelik yanıltıcı paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Sermaye Piyasasında Yanıltıcı Bilgiye Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sermaye piyasası araçlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasası araçları fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararlarını etkilemek amacıyla yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, manipülasyon yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na şüphelilerin tespit edilmesi ve delillerin toplanması için talimat verildi.

Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda GözaltıBorsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda GözaltıGüncel

Kaynak: İHA

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
MSB'den Kritik Suriye Açıklaması: 'Yardım Talep Edilirse Gerekli Desteği Sağlarız' MSB'den Kritik Suriye Açıklaması
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit
Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü
Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı
Suriye Ordusu'nun SDG'ye Verdiği Süre Doldu! Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başladı Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başlıyor