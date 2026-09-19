Sermaye Piyasası Soruşturmasında Yeni Dalga: 5 Yönetici Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, SPK’nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

14 Eylül günü Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de aralarında bulunduğu şirketleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından Muhammed Yarız, 14 Eylül Pazartesi günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

17 Eylül günü Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

FONLARA TASFİYE KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise yedi portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı aldı. Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA