Serik Belediyesi Binasına Pompalı Tüfekle Saldırı

Antalya'da Serik Belediyesi sabaha karşı mermilerin hedefi oldu. Pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabaha karşı motosikletle Serik Belediyesi önüne gelen Ş.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti. Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.

Serik Belediyesi Binasına Pompalı Tüfekle Saldırı - Resim : 1

KAÇTIKTAN SONRA YAKALANDI

Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D., belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Serik Belediyesi Binasına Pompalı Tüfekle Saldırı - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya Serik Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
