Serik Belediyesi Binasına Pompalı Tüfekle Saldırı
Antalya'da Serik Belediyesi sabaha karşı mermilerin hedefi oldu. Pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sabaha karşı motosikletle Serik Belediyesi önüne gelen Ş.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti. Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.
KAÇTIKTAN SONRA YAKALANDI
Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D., belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
