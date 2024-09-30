Serhat Akın'a Silahlı Saldırıda Yeni Gelişme! Beş Şüpheli Tutuklandı

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen altı şüpheliden beşi tutuklandı.

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Serhat Akın'a Silahlı Saldırıda Yeni Gelişme! Beş Şüpheli Tutuklandı

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

1 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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