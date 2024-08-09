Serdivan’da Asfalt Mesaisi Sürüyor

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, Kızılcıklı Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

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Serdivan’da Asfalt Mesaisi Sürüyor

Arabacıalanı, İstiklal ve Bahçelievler Mahallelerinde asfalt serimi gerçekleştiren Serdivan Belediyesi, Kızılcıklı Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi yaparken, Beşevler Mahallesi’nde de asfalt bakım ve tamir çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yol bakım-onarım ve asfalt çalışmalarını devam ettiren Serdivan Belediyesi’den yapılan açıklamada; ilçenin tamamında çalışmaların titizlikle sürdürüleceği, ulaşımda konforunun kısa sürede sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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