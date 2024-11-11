Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Soruşturması
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında yaşa dışı bahis kanununa muhalefetten soruşturma başlatıldı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soruşturma başlatılanların arasında Ceylan Sever de bulunuyor.
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Kaynak: Habertürk
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