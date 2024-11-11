Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında yaşa dışı bahis kanununa muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soruşturma başlatılanların arasında Ceylan Sever de bulunuyor.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç
Son Güncelleme:
Sabiha Gökçen ve İki Gümrükte Büyük Operasyon: 43 Milyon Liralık Uyuşturucu... Sabiha Gökçen ve İki Gümrükte Büyük Operasyon
Sararmış Dişleri Anında Ay Gibi Parlatıyor: Meğer 1 Yaprağı Yetiyormuş! Sararmış Dişleri Anında Ay Gibi Parlatıyor: Meğer 1 Yaprağı Yetiyormuş!
Dünyaca Ünlü Coğrafi İşaretli Hasat Başladı, Analizi Yapıldı: Kilosu 4 Bin Liradan Satılıyor Dünyaca Ünlü Coğrafi İşaretli Hasat Başladı
Hurma Yemeden Önce 2 Kez Değil 22 Kez Düşünün Hurma Yemeden Önce 2 Kez Değil 22 Kez Düşünün