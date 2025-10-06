Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 4 Şüpheli Yakalandı

Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıyla öldürüldü. Suikasta ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 4 Şüpheli Yakalandı
Sinan Ateş cinayeti davasında bir dönem tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde saat 16.00 civarında uzun namlulu silahlarla suikasta uğradı. Öktem hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

