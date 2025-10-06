Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 4 Şüpheli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinan Ateş cinayeti davasında bir dönem tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde saat 16.00 civarında uzun namlulu silahlarla suikasta uğradı. Öktem hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA