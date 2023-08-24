Sendikalı gazetecileri işten çıkarmıştı: Sputnik hakkında suç duyurusu

TGS, iş yerlerinde çoğunluğu sağladıktan sonra Şubat 2023'de patronla müzakereye oturdu. Müzakere süreci boyunca patron, ücretlerle ilgili hiçbir teklif vermedi. Ayrıca sendikanın ücretlerle ilgili teklifine de olumlu dönüş olmadı.

Sendika, müzakere sürecinin tıkanması ve patronun yeni teklif sunmaması üzerine 24 Temmuz günü grev kararını ilan etti. Patronun ise 24 TGS üyesini 7 Ağustos'ta işten çıkardı.

SPUTNİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) Sputnik Türkiye bürolarında sürdürdüğü grev sekizinci gününde devam ediyor. Sendika, grev öncesinde üyelerine istifa etmeleri için baskı kuran Sputnik temsilcileri ve yöneticileri hakkında 8 Ağustos'ta suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda yer alan isimler Sputnik İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev, Sputnik Ankara İrtibat Bürosu Müdürü Elena Koçetkova, Sputnik Web Koordinatörü Elif Sudagezer ve Sputnik Radyo Müdürü Fethi Yılmaz.

Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusunda, grev ilanı asıldıktan sonra 24 sendikalı çalışanın işten atılmasının kanunlara aykırı olduğunu ifade eden TGS, Anayasa ile güvence altına alınan sendikalaşma hakkının patron temsilcileri ve yöneticileri tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Suç duyurusunda, işyerinde kurulan ikna odalarında temsilci ve yöneticilerin üyelere sendikadan istifa etmeleri için baskı kurduğu da ifade edildi.

Sendikanın ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İletişim Başkanlığına ve RTÜK’e de ayrı ayrı şikayet dosyaları sunduğu öğrenildi.