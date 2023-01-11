Şemsiyelerinizi hazırlayın: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu illere yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in güneydoğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 9°C
Çok bulutlu, güney kesimleri çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 12°C
Çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ISPARTA 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MERSİN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı