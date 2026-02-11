Semeru Yanardağı Peş Peşe Patladı! Kül Bulutu 1000 Metreye Ulaştı

Java Adası’ndaki Semeru Yanardağı’nda art arda yaşanan patlamalar sonrası kül bulutu 1000 metreye kadar yükseldi. Tehlike seviyesinin 3. seviyede tutulduğu bölgede, yanardağ çevresindeki 5 kilometrelik alanda tüm faaliyetler yasaklandı.

Endonezya’nın Java Adası’nda yer alan Semeru Yanardağı’nda art arda patlamalar meydana geldi. Yetkililer, volkanın günün ilk saatlerinden itibaren yeniden hareketlendiğini ve gökyüzüne kilometrelerce kül savurduğunu duyurdu.

Lumajang ile Malang bölgeleri sınırında bulunan yanardağın, yerel saatle gece yarısından sabah saatlerine kadar toplam beş kez patladığı bildirildi. Patlamalar sırasında 600 ila 1000 metre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının oluştuğu kaydedildi.

Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, ülkenin volkanik alarm sistemine göre tehlike seviyesinin “3. seviye” olarak korunduğunu açıkladı. Olası risklere karşı yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda tüm faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı belirtildi. Kararın, patlamalar sırasında fırlayabilecek kaya ve volkanik materyal tehlikesine karşı alındığı vurgulandı.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı sınırları içinde bulunan Semeru Yanardağı, Java Adası’nın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

