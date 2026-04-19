Şemdinli-Derecik Kara Yolu Dere Taşması Sonucu Kapandı

Hakkari'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Şemdinli-Derecik kara yolu, derenin taşması sonucu kapandı. Ekipler kapanan yolu açmak için harekete geçti.

Kent genelinde aralıklarla devam eden yağmur, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Şemdinli-Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu su altında kaldı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yol, güvenlik nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Zehir Tacirlerine Ağır Darbe: 500 Milyon Lira Değerinde 106 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi Zehir Tacirlerine Ağır Darbe
Mansur Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kredi Kartı Limitlerini Düşürme Kararında Geri Adım: Düzenleme Askıya Alınıyor Kredi Kartı Limitlerinde Flaş Gelişme
Mansur Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha
İran'dan 'Hürmüz İçin Trump'ı Değil Bizi Dinleyeceksiniz' Çıkışı İran'dan 'Hürmüz İçin Trump'ı Değil Bizi Dinleyeceksiniz' Çıkışı
Adana'yı Sağanak Vurdu! Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı Adana'yı Sağanak Vurdu! Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı
Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı