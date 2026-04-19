Şemdinli-Derecik Kara Yolu Dere Taşması Sonucu Kapandı

Kent genelinde aralıklarla devam eden yağmur, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Şemdinli-Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu su altında kaldı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yol, güvenlik nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA