Şemdinli-Derecik Kara Yolu Dere Taşması Sonucu Kapandı
Hakkari'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Şemdinli-Derecik kara yolu, derenin taşması sonucu kapandı. Ekipler kapanan yolu açmak için harekete geçti.
Kent genelinde aralıklarla devam eden yağmur, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
Şemdinli-Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu su altında kaldı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yol, güvenlik nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Kaynak: DHA