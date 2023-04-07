Selvi Kılıçdarğlu Twitter'dan paylaştı: 'Eşime çok sormuşsunuz gençler'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'airfryer' paylaşımında bulundu.

Selvi Kılıçdarğlu Twitter'dan paylaştı: 'Eşime çok sormuşsunuz gençler'

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağından çektiği son videoda dikkat çeken 'Airfryer'e ilişkin eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Selvi Kılıçdaroğlu, "Eşime Airfryer'ımızı çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" dedi.

Selvi Kılıçdarğlu Twitter'dan paylaştı: 'Eşime çok sormuşsunuz gençler' - Resim : 1

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