Selma Ateş'e Saldırıyı Azmettiren Servet Bozkurt Yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran kişiye para verdiği tespit edilen Servet Bozkurt, elektronik kelepçeli olarak ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisi olduğu düşündüğü kişiyi öldürdü. Elektronik kelepçesini kırıp atan Bozkurt kayıplara karıştı. Çifte cinayetin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Servet Bozkurt'un eşi Elif Bozkurt ve Hasan Ş.'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Tespit edilen aracın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ekiplerce durdurulduğu ve araç içerisindeki İ.E.A.'nın gözaltına alındığı ifade edildi.

OTELDE YAKALANDI

Olaya ilişkin devam eden çalışmalarda, cinayet şüphelisi olan Selçuk Bozkurt'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde yakalandığı ve şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildiği bildirildi.