Selçuk Özdağ'a Saldırıda 1 Yıl 11 Ay Hapis Cezası
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 2021 yılında bir grubun sopalı saldırısına maruz kalmıştı. Özdağ'ın yaralandığı saldırıya ilişkin görülen davada karar çıktı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdikten sonra aracına binerken bir grubun saldırısına uğramıştı.
Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken saldırganlar kaçmıştı.
Selçuk Özdağ’ın Ankara'daki evinden çıkıp aracına binerken uğradığı saldırı davasında karar çıktı.
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 sanıktan Muhammet Raşit Gürsoy’a silahla tehdit suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün, Abdurrahman Gülseren, Berke Aygün, Gülahmet Türk ve Kadir Hukanoğlu’na kasten yaralamadan ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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