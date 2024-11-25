Selası Verilip Mezarı Kazılmıştı! Ölen Kadın Dirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Naile Gökcük, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yaşananlar herkesi şaşırttı.

SELASI VERİLDİ, MEZARI KAZILDI

Hastanede yapılan ilk tetkikler sırasında Naile Gökcük'ten kan ve referans örnekleri alındı. Sonuçların beklenmesi sırasında bir sağlık görevlisinin aileye “Cenaze aracı isteyin” demesi üzerine yakınları, cenaze hazırlıklarına başladı. Köyde sela verildi, gerekli hazırlıklar yapıldı ve cenaze töreni için birçok kişinin işlerine izin verildi. Her şey hazırlandıktan sonra ise Gökcük’ün kalbinin yeniden attığı ortaya çıktı.

“KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRDIK”

Yaşananlarını anlatan Naile Gökcük'ün oğlu Fatih Gökcük, “Sağlık talebinin ardından hemen köydeki yakınlarımızı arama cenaze hazırlıklarına başladı. Annemin selamı bile verildi. Ancak bir süre sonra sağlık ekipleri yanımıza ayrıldı, annemin kalbinin yeniden çalıştırıldıklarını söyledi” dedi.

Kaynak: DHA