Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e 'Sonsuz' Bir Selam
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden siyasetçi ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder’i vefatının birinci yıl dönümünde andı.
Türkiye siyasetinin ve sinemasının kendine özgü isimlerinden Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybedişinin birinci yılında anılıyor. 3 Mayıs 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Önder için bir mesaj da yıllarca omuz omuza siyaset yaptığı Selahattin Demirtaş’tan geldi.
'SONSUZ' BİR SELAM
Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla mesajını ileten Demirtaş, Önder’in gülen bir fotoğrafını “∞” (sonsuzluk) sembolüyle paylaştı.
May 3, 2026
NE OLMUŞTU?
TBMM Başkanvekilliği görevini yürütürken 15 Nisan 2025’te kalp krizi geçiren ve aort damarındaki yırtılma nedeniyle ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder, 18 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından 3 Mayıs’ta çoklu organ yetmezliği sebebiyle 62 yaşında vefat etmişti.
