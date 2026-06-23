Selahattin Demirtaş'tan Flaş Kemal Kılıçdaroğlu Kararı

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'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili anayasa değişikliğine verdikleri destek için "Pişman değilim" ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu’nun yardımcılarından Necdet Saraç, "Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu cephesinden yapılacak bir resmi ziyaret başvurusunun Demirtaş kanadında karşılık bulmayacağı iddia edildi. Selahattin Demirtaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile cezaevinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Kaynak: Cumhuriyet