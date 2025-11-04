Selahattin Demirtaş'tan Açıklama: Bahçeli ve Özel'e Teşekkür Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararının kesinleşmesi sonrası tahliyesi için başvuru yapılan, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Demirtaş, cezaevinden teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür eden Demirtaş, "Kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur" dedi.

Mesajında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Demirtaş, önce silahların kesin ve kalıcı bir şekilde aradan çıkacağının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürecin arkasında olduğunu vurguladı.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur; bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir. Çünkü sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin AİHM’in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili sorusuna “Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” cevabını vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel ise, Bahçeli'nin Demirtaş'la ilgili sözlerini 'çok hayırlı' olarak nitelendirmiş, partisinin geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasındaki tutumu için 'bugünkü genel başkan' olarak özür dilemişti.

DEM PARTİ YARIN EDİRNE'YE GİDECEK

DEM Parti ise yarın Tülay Hatimoğulları ve Cengiz Çiçek'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Meral Danış Beştaş'ın ise Figen Yüksekdağ'a ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. Ziyaretlerin ardından açıklama yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi