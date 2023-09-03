Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi: İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin Çanakkale ve Edirne harici yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı